Заменители сахара влияют на активность генов, выяснили ученые

Ученые из Университета Чили обнаружили, что заменители сахара могут вызывать изменения в активности генов, которые передаются потомству. При этом речь не идет о прямом наследовании заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientia.

В эксперименте лабораторных мышей разделили на три группы: одной давали обычную воду, двум другим — воду с добавлением сукралозы или стевии в дозах, сопоставимых с человеческим потреблением. Наблюдение велось в течение двух поколений, при этом потомство получало только чистую воду.

У потомства мышей, которые подвергались воздействию заменителей сахара, выявили изменения в метаболизме. Речь идет не о развитии заболеваний, а о «тонких» биологических сдвигах — изменениях в регуляции уровня глюкозы и активности генов. Наиболее выраженный эффект показала сукралоза: у потомства самцов уже в первом поколении наблюдалось снижение толерантности к глюкозе, а во втором — повышенный уровень сахара в крови.

Также ученые зафиксировали изменения в кишечной микрофлоре. При употреблении сукралозы баланс бактерий смещался в менее благоприятную сторону. Эффекты от стевии оказались слабее и, как правило, исчезали уже через одно поколение.

Исследователи предполагают, что выявленные изменения связаны с эпигенетическими механизмами — процессами, которые не меняют саму ДНК, но влияют на «включение» и «выключение» генов. Такие изменения могут возникать под воздействием питания.

Авторы подчеркивают, что работа проводилась на животных, и прямые выводы для человека делать рано. Однако результаты указывают на необходимость дальнейших исследований и умеренного потребления подсластителей.

