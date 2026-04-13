ГП подала иск к главе нотариата Кубани из-за нарушения антикоррупционных ограничений

Генпрокуратура (ГП) подала иск об обращении в доход государства имущества президента Нотариальной палаты Краснодарского края и бывшей жены экс-главы краевого суда Галины Черновой в связи с нарушением антикоррупционных ограничений. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По версии ГП, Чернова (ее полномочия приостановлены) помогала бывшему супругу Александру скрывать незаконно приобретенное имущество, оформляя сделки по фальшивым паспортам. Кроме того, влияние ее мужа в 1995 году позволило женщине получить статус нотариуса, а в 2001 году занять должность президента палаты.

Ответчиками по иску также являются дочери Черновых — вице-президент краевой нотариальной палаты Елена Рязанская и судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель.

По информации «Ъ», ведомство требует изъять в доход государства помещения в Краснодаре стоимостью 1,8 млн руб., в которых располагается офис Рязанской и дома Черновой в Краснодаре площадью 436 кв. м, оцениваемый в 20,8 млн руб.

10 апреля суд изъял в доход государства активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд рублей.

Ранее суд наложил арест на имущество «золотой судьи» Хахалевой и ее родственников.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!