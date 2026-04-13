«Калашников» начал испытания ЗРК «Крона»

В России начались испытания ЗРК «Крона» для борьбы с беспилотниками

В России начались испытания высокоавтоматизированного ЗРК территориальной противовоздушной обороны «Крона», предназначенного для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил концерн «Калашников» в Telegram-канале.

«Крона» – это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения, которые объединены между собой в единую систему. Средствами поражения этой боевой машины являются зенитные управляемые ракеты, серийно изготавливаемые концерном.

Этот ЗРК предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, инфраструктуры городов и объектов особой важности и спецгрузов.

Предварительные испытания, как рассказали в «Калашникове», проводятся в близких к предполагаемому использованию «Кроны» условиях.

По словам гендиректора концерна Алана Лушникова, от научно-исследовательской работы до создания высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет.

