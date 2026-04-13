В Совфеде рассказали, скоро ли закончится конфликт в Иране

Надежды на выход из иранского кризиса, «похоже, откладываются». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Григорий Карасин.

По словам сенатора, напряженность в конфликте на Ближнем Востоке «выходит на новый виток», так как на переговорах США и Ирана «так и не вышли на приемлемые решения».

«Разногласия сохранились по ключевым темам. Стремление США добиться от Ирана передачи запасов обогащенного урана, а также отказа от его любого обогащения в дальнейшем ожидаемо не было принято иранской стороной. По-прежнему тупик по теме использования Ормузского пролива. <…> Надежда на выход из кризиса, похоже, откладывается, и надолго», — написал он.

Карасин считает, что блокада Ормузского пролива американскими военными приблизит мировые цены топливо к отметке в $150 за баррель, «а то и выше». Блокада США «является рискованным и грозит военной эскалацией и дестабилизацией мировых энергетических рынков», уверен сенатор.

12 апреля Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном. Он пообещал перехватывать суда и пресекать выплаты Тегерану в международных водах.

12 апреля Трамп также заявил, что для него не имеет значения, вернется ли Тегеран к переговорам с Вашингтоном. А газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что американский президент и его советники рассматривают возможность возобновления ударов по Ирану после срыва сделки.

