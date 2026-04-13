Российские врачи воскресили мужчину после 5 часов клинической смерти

В Якутии врачи вернули к жизни пациента после 5 часов клинической смерти
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Врачи города Мирный в Республики Саха (Якутия) оживили мужчину, который до смерти замерз на лавочке на улице. О чудесном спасении рассказала пресс-служба Мирнинской центральной больницы в Telegram-канале.

Как стало известно, мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он решил сесть на скамейку и уснул. На этот момент на улице было -20°C. Прохожие увидели мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место вызова медики диагностировали клиническую смерть от переохлаждения. Несмотря на это, они отвезли пациента в приемный покой и приступили к размораживанию. Суть техники заключается в том, чтобы постепенно отогревать тело пострадавшего, чтобы избежать повреждения мелких сосудов.

Мужчину грели в течение четырех часов. В какой-то момент сердце начало подавать признаки активности, а после разряда дефибриллятора оно забилось, кровь начала поступать к органам. Пострадавший окончательно вернулся к жизни через 5 часов 34 минуты с момента фиксации клинической смерти. На следующий день он пришел в себя, и врачи отправили его домой.

До этого в США фермер воскрес после остановки сердца и озвучил послание «с того света». Он рассказал, что его сознание находилось вне тела. Он наблюдал со стороны, как бригада скорой помощи реанимирует его. Фермер признался, что там ему было настолько хорошо и легко, что он не хотел возвращаться. С его слов, он попал в «удивительное место, где нет страха, боли, а царит полное спокойствие». Фермер считает, что теперь стал «проводником надежды».

Ранее в Голландии рассказали, возможна ли «жизнь после смерти».

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!