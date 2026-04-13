Российские врачи воскресили мужчину после 5 часов клинической смерти

Врачи города Мирный в Республики Саха (Якутия) оживили мужчину, который до смерти замерз на лавочке на улице. О чудесном спасении рассказала пресс-служба Мирнинской центральной больницы в Telegram-канале.

Как стало известно, мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он решил сесть на скамейку и уснул. На этот момент на улице было -20°C. Прохожие увидели мужчину без сознания и вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место вызова медики диагностировали клиническую смерть от переохлаждения. Несмотря на это, они отвезли пациента в приемный покой и приступили к размораживанию. Суть техники заключается в том, чтобы постепенно отогревать тело пострадавшего, чтобы избежать повреждения мелких сосудов.

Мужчину грели в течение четырех часов. В какой-то момент сердце начало подавать признаки активности, а после разряда дефибриллятора оно забилось, кровь начала поступать к органам. Пострадавший окончательно вернулся к жизни через 5 часов 34 минуты с момента фиксации клинической смерти. На следующий день он пришел в себя, и врачи отправили его домой.

