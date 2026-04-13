«Роскосмос» анонсировал первый запуск со стартового комплекса «Нового старта»

Первый запуск со стартового комплекса на космодроме Восточном запланирован на первый квартал 2027 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире радиостанции «Вести FM».
«Новый старт» занимается развитием ракетной тематики. Они строят площадку на космодроме Восточный за свои деньги. <...> Мы с ним договорились о серьезном объеме инвестиций в нашу отрасль, в ракетостроение», — сказал он.
До этого в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. В госкорпорации назвали этот проект важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований спутника Земли.
В январе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции (РОС) запустят с космодрома Байконур.
Ранее «Роскосмос» объявил о переносе производства ракетных двигателей.