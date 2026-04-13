«Роскосмос» анонсировал первый запуск со стартового комплекса «Нового старта»

Баканов: запуск со стартового комплекса «Нового старта» запланирован на 2027 год

Первый запуск со стартового комплекса на космодроме Восточном запланирован на первый квартал 2027 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире радиостанции «Вести FM».

«Новый старт» занимается развитием ракетной тематики. Они строят площадку на космодроме Восточный за свои деньги. <...> Мы с ним договорились о серьезном объеме инвестиций в нашу отрасль, в ракетостроение», — сказал он.

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. В госкорпорации назвали этот проект важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований спутника Земли.

В январе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции (РОС) запустят с космодрома Байконур.

Ранее «Роскосмос» объявил о переносе производства ракетных двигателей.