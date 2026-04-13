Японские ученые выяснили, почему кошки оставляют корм недоеденным

Ученые из Университет Иватэ установили, что кошки могут отказываться от еды не только из-за сытости, но и из-за привыкания к ее запаху. Результаты исследования опубликованы в Physiology & Behavior (PhyBeh).

В эксперименте под руководством профессора Масао Миядзаки участвовали 12 домашних кошек в возрасте от трех до 15 лет. Животных кормили короткими сессиями с перерывами и длительными периодами без еды, чтобы оценить влияние запаха и типа корма на аппетит.

Выяснилось, что при повторном предложении одного и того же корма кошки постепенно съедали все меньше. Многие животные начинали оставлять еду нетронутой, даже если не были полностью сыты. Однако при смене корма ситуация менялась: новый запах стимулировал аппетит, и кошки снова начинали есть активнее. Причем этот эффект наблюдался даже тогда, когда рацион в целом оставался прежним.

Авторы исследования считают, что ключевую роль играет обоняние: привыкание к запаху снижает интерес к пище, а новые ароматы, наоборот, «перезапускают» аппетит.

По мнению ученых, этот механизм объясняет, почему кошки предпочитают есть небольшими порциями, но часто. Полученные данные также могут быть полезны для ухода за больными животными, которым сложно поддерживать нормальное питание: добавление новых ароматов в корм может помочь повысить их аппетит.

