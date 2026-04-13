Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Франция и Британия проведут конференцию по Ормузскому проливу

Макрон анонсировал конференцию по судоходству в Ормузском проливе
Stringer/Reuters

Франция и Британия проведут международную конференцию, на которой планируется обсудить обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

«В ближайшие дни мы совместно с Великобританией организуем конференцию с участием стран, готовых вместе с нами внести свой вклад в многонациональную мирную миссию, которая призвана восстановить свободу судоходства в проливе», — написал он.

Макрон назвал ее «строго оборонительной миссией», которая не будет связана с воюющими сторонами. По его словам, она будет развернута, «как только позволит ситуация».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Французский лидер также настаивал на важности полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане.

Ранее стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!