Франция и Британия проведут конференцию по Ормузскому проливу

Франция и Британия проведут международную конференцию, на которой планируется обсудить обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

«В ближайшие дни мы совместно с Великобританией организуем конференцию с участием стран, готовых вместе с нами внести свой вклад в многонациональную мирную миссию, которая призвана восстановить свободу судоходства в проливе», — написал он.

Макрон назвал ее «строго оборонительной миссией», которая не будет связана с воюющими сторонами. По его словам, она будет развернута, «как только позволит ситуация».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Французский лидер также настаивал на важности полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане.

Ранее стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном.