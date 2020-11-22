В Петербурге из-за стрельбы задержали шесть человек

В Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых человек, устроивших драку и стрельбу в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«После конфликта со стрельбой на севере Петербурга в полицию доставлены шесть человек», — говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел в субботу во дворе на проспекте Тореза. Камеры видеонаблюдения зафиксировали драку между двумя компаниями мужчин, после которой началась стрельба.

Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. Пострадавших нет.

На нарушителей составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

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