В Петербурге из-за стрельбы задержали шесть человек
В Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых человек, устроивших драку и стрельбу в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«После конфликта со стрельбой на севере Петербурга в полицию доставлены шесть человек», — говорится в сообщении.
Как отметили правоохранители, инцидент произошел в субботу во дворе на проспекте Тореза. Камеры видеонаблюдения зафиксировали драку между двумя компаниями мужчин, после которой началась стрельба.
Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. Пострадавших нет.
На нарушителей составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
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