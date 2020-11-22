В Алжире произошло землетрясение
Карина Казанцева
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На севере Алжира произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксровали в 03.53 по времени UTC (06.53 мск). Эпицентр залегал на глубине в 10 километров в 28 километрах от города Скикда, где живут 162 тысячи человек.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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