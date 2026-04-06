Одесса подвергалась массированной атаке сил противника, написал в Telegram-канале глава местной областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате прилетов есть повреждения застройки в Киевском и Приморском районах. Кроме того, пострадали несколько частных домов.

Лысак добавил, что пять человек были госпитализированы. Власти развернули в городе оперштабы.

В начале апреля первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ВС РФ ждут тяжелые бои за крупные города Украины. Он выразил мнение, что без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно расправиться с противником не получится.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ начали применять бесшумные беспилотники.