В Турции дожди привели к наводнению

Сильные дожди привели к разливу реки Мерич в провинции Эдирне на северо-западе Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.

«В результате разлива реки Мерич речная вода достигла дороги Эльчили — Узункёпрю. Сельскохозяйственные угодья также оказались под водой», — говорится в материале.

Кроме того, подтопления зафиксированы в районах Кюплю и Субаши, где вода перелилась через защитные дамбы и оказалась на проезжей части, что осложнило движение транспорта.

До этого на Дагестан обрушилось уже второе за последние дни наводнение, его причиной тоже стали обильные дожди. На фоне этого в нескольких районах камнепады и селевые потоки перекрыли автодороги, в Махачкале из-за подтопления обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному жилому дому.

