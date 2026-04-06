Россияне получат большую часть зарплаты во второй половине мая

Россияне во второй половине мая получат большую часть зарплаты, чем в первой. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Согласно Трудовому кодексу, выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В мае 2026 года для россиян на пятидневке будет 19 рабочих дней (в 2025 году их было 18). В первой половине мая будет 9 рабочих дней, во второй половине мая — 10 рабочих дней. Поэтому будет перекос в сторону более высокого размера выплаты за вторую половину мая», — отметил Балынин.

По его словам, в случае оклада, равного 95 тыс. рублей, расчет получится следующим образом: за первую половину мая — 45 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ – 39,15 тыс. рублей), а за вторую половину мая — 50 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ — 43,5 тыс. рублей). Балынин добавил, что в апреле распределение рабочих дней было равным — по 11 рабочих дней в каждую из половин, и такому работнику было выплачено по 47,5 тыс. рублей в каждую из половин месяца (за вычетом НДФЛ — 41 325 рублей).

Экономист подчеркнул, что премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, но это уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем, заключил эксперт.

