Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россияне получат большую часть зарплаты во второй половине мая

Экономист Балынин: россияне во второй половине мая получат большую часть зарплаты
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Россияне во второй половине мая получат большую часть зарплаты, чем в первой. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Согласно Трудовому кодексу, выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В мае 2026 года для россиян на пятидневке будет 19 рабочих дней (в 2025 году их было 18). В первой половине мая будет 9 рабочих дней, во второй половине мая — 10 рабочих дней. Поэтому будет перекос в сторону более высокого размера выплаты за вторую половину мая», — отметил Балынин.

По его словам, в случае оклада, равного 95 тыс. рублей, расчет получится следующим образом: за первую половину мая — 45 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ – 39,15 тыс. рублей), а за вторую половину мая — 50 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ — 43,5 тыс. рублей). Балынин добавил, что в апреле распределение рабочих дней было равным — по 11 рабочих дней в каждую из половин, и такому работнику было выплачено по 47,5 тыс. рублей в каждую из половин месяца (за вычетом НДФЛ — 41 325 рублей).

Экономист подчеркнул, что премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, но это уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянам стали реже повышать зарплаты.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!