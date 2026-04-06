Бриллианты назвали бессмысленной инвестицией

Бриллианты являются бессмысленной инвестицией для россиян, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Это бессмысленная инвестиция — только если у вас нет денег на коллекционный крупный камень. Мелкие камни уже много лет замещаются искусственными. Их качество сейчас настолько высоко, что анализ подлинности не имеет экономического смысла: вы заплатите такие деньги (и узнаете, предположим, что камень настоящий), что с учетом всех затрат покупка бриллианта не окупится никогда. Вы получите гарантированный убыток. Основной риск инвестиций в бриллианты — это низкая ликвидность. Продать на внешних рынках его практически нереально, а внутри России вам придется скинуть до половины исходной цены (которая еще и падает каждый год в пересчете на доллары)», — отметил Селезнев.

Он подытожил, что в сумме инвестиция в бриллианты не приумножает и не сохраняет капитал. Если есть острое желание вложиться во что-то блестящее, то лучше уж в слиток золота, считает эксперт.

По его словам, молодое поколение не ценит бриллианты так сильно, как предыдущие. Формула «лучшие друзья девушек — это бриллианты» морально устарела, подчеркнул финансист. Молодые женщины финансово все более независимы, они часто расценивают дорогие подарки как неуместную попытку «купить» ее — и смотрят на это так уже не только на Западе, но и в Азии, констатировал Селезнев. Есть явный тренд на экологичность и осуждение «кровавого» бизнеса, связанного с добычей алмазов, сказал эксперт. Его пока не сравнивают с торговлей наркотиками или оружием, но в западной прессе и соцсетях они стоят где-то рядом друг с другом, подчеркнул финансист.

И на фоне всего этого есть явные успехи лабораторий в деле выращивания чистых и красивых камней, которые при всем том стоят $300–500 за карат против $5000–10000 у природных, заключил Селезнев. Конечно, покупатель все чаще выбирает выращенные (искусственные), уточнил Селезнев.

