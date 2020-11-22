МВД России создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев

МВД РФ в течение трех лет намерено создать банк биометрических данных граждан России и иностранцев, с помощью которого можно будет идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

«Предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявили в пресс-центре.

Так, сроки разработки базы обозначены 2021-2023 годом.

Отмечается, что в банк войдет дактилоскопическая информация граждан, изображения лица, отпечатки пальцев и геномная информация.

Стоимость работ по внедрению новой системы пока не известна.

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