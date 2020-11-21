В Петербурге число случаев коронавируса превысило 95 тысяч

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 2 476 новых случаев коронавирусной инфекции, в общей сложности с начала пандемии — 95 270. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные городского оперативного штаба.

Отмечается, что за последние 24 часа от болезни вылечились 1 275 человек, всего — 55 704.

При этом жертвами инфекции стали 4 896 человек.

За последние сутки в северной столице тесты на наличие коронавируса сделали 43 103 человека. Под наблюдением медиков находится 2 855 человек, из них 82 - в обсерваторе, 1 960 — контактные, 813 — на самоизоляции.

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