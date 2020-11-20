Под Саратовом мужчина убил ребенка своего друга

В Саратовской области мужчина убил ребенка, которого приятель оставил ему под присмотром. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 20 ноября в Энгельсе 37-летний мужчина оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром 47-летнего приятеля. Когда мужчина вернулся домой, он обнаружил мертвого ребенка с ножевыми ранениями в шее и на теле.

«Следственными органами СК РФ по Саратовской области по данному факту в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления... убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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