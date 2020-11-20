Дело завели на жителя Крыма, ударившего журналиста

Против жителя Крыма, который подозревается в том, что ударил видеооператора съемочной группы местного телеканала, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУСК России по региону.

«ГСУСК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя поселка городского типа Гаспра, подозреваемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с насилием», — говорится в публикации.

По данным следователей, житель Гаспры ударил видеооператора и угрожал ему. Мужчина был недоволен съемками сюжета о незаконной вырубке леса на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неизвестный угрожал убийством журналистке из Дагестана

— В Москве неизвестные напали на фотокорреспондента «Ъ»