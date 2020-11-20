В пятницу в Москве ожидается до -1°С

В пятницу, 20 ноября, в Москве ожидается облачная погода с осадками в виде снега, местами возможна сильная гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит -1°С — +1°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6 — 11 м/с, местами возможны порывы в 12 — 17 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -2°С — 0°С. Скорость ветра составит 3 — 8м/с, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при передвижении по городу.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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