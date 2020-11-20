В пятницу в Москве ожидается до -1°С
В пятницу, 20 ноября, в Москве ожидается облачная погода с осадками в виде снега, местами возможна сильная гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем температура воздуха составит -1°С — +1°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6 — 11 м/с, местами возможны порывы в 12 — 17 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до -2°С — 0°С. Скорость ветра составит 3 — 8м/с, ожидаются осадки в виде мокрого снега.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными при передвижении по городу.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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