Политолог Куликов: на Украине в любой момент может произойти обвал фронта

Военные перспективы Украины крайне неблагоприятные, и в ближайшее время фронт может обрушиться. Об этом агентству БелТА рассказал политический обозреватель и публицист Дмитрий Куликов.

«Перспектива Украины и Запада европейского крайне неблагоприятная. Может в любой момент и обвал фронта произойти, и что-нибудь в тылу. Потому что они своей наглостью вынудили нас работать широко, по тылу, и это получается у нас очень эффективно», — отметил эксперт.

По его словам, с осени 2023 года российские войска «непрерывно находятся в наступлении», а в 2025 году ВС РФ наступали «практически по всей линии фронта».

Издание The Times написало, что украинская армия в 2026 году может столкнуться с недостатком финансирования, людских ресурсов и «оптимизма».

Также в декабре Bild спрогнозировал, что в 2026 год станет годом боевых действий, а главным направлением для российской армии останется территория Донбасса, где будут наноситься удары по «менее защищенным участкам ВСУ».

Ранее американский генерал призвал Украину отправить женщин на фронт.