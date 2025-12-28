Латвия продлила запрет на полеты вдоль границ с Россией и Белоруссией

Латвия продлила запрет на вечерние и ночные полеты у границ с РФ и Белоруссией

Латвия продлила запрет на вечерние и ночные полеты вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Рига».

«Запрет на полеты в вечерние и ночные часы вдоль границ России и Белоруссии вновь продлен на неделю — до 4 января будущего года», — говорится в сообщении.

Ограничения начали действовать с сентября и постоянно продляются. Они действуют ежедневно в вечерние и ночные часы — с 17:00 до 05:00 UTC (с 20:00 до 08:00 мск). Запрет распространяется на полеты на высоте до 6 км.

По заявлению властей республики, ограничения введены для усиления контроля над воздушным пространством, тестирования систем акустического наблюдения за дронами и противодействия им. Исключения возможны только для полетов, санкционированных министерством обороны Латвии.

Аналогичные ограничения в этот же период действуют в воздушном пространстве вдоль границ Латвии с Эстонией и Литвой.

Ранее Латвия запретила российским саночникам въезд в страну.