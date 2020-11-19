В Минске задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты». Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«На четверокурсника столичного университета вышли сотрудники ГУБОПиК МВД после получения информации о его противоправных действиях. Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного Telegram-канала «Белые халаты» и такого же чата «Медики и Волонтеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписчики этих ресурсов участвовали в активном обсуждении способов противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес полицейских, а также призывали медработников увольняться и участвовать в забастовках и протестах.

У студента изъяли планшет, ноутбук и мобильник. Также у него обнаружили польскую визу для выезда из страны.

«В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них – 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности», — отмечается в публикации.

Сотрудники ГУБОПиК продолжают устанавливать других администраторов и модератор радикальных Telegram-чатов.

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