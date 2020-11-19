Более 126 тысяч человек остались без света в Приморье

В Приморском крае почти в 40 населенных пунктах без света остались 126 800 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России».

Без электроснабжения остались жители городов Владивосток и Артем, а также потребители из 37 населенных пунктов Шкотовского и Надеждинского районов. Кроме того, был зафиксирован сбой в движении одного пригородного поезда на 42 минуты, а также 22 грузовых поездов.

Ранее сообщалось, что из-за циклона во Владивостоке нарушилось электроснабжение в 10 районах города и появились проблемы с сотовой связью. Были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, задержан ряд авиарейсов. Жители примерно двух третей города остались без отопления из-за аварий на сетях. В городе был введен режим ЧС.

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