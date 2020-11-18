В ночь на четверг на Москву обрушится ледяной дождь

Ледяной дождь обрушится на столицу в ночь на 19 ноября, на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сейчас эта воздушная масса находится на границе Московской области. В ближайшие часы в столице начнется снег, а ночью он перерастет в дождь, который будет замерзать при падении на землю, образуя толстую корку льда.

«Ледяные дожди пойдут к позднему вечеру: где-то в районе 22-23 часов в северных и западных районах региона – Дубна, Клин, Волоколамск, Можайск, а в ночное время, начиная с полуночи и до 6 часов утра, зона ледяных дождей пройдет по Москве», — предупредил Тишковец.

Он отметил, что ледяная корка начнет подтаивать в столице уже утром. Температура воздуха в городе поднимется до 2°C.

«Это очень опасно будет, потому что ледяная корка от 0,5 до 1,5 мм может сыграть злую шутку с автомобилистами и пешеходами», — подчеркнул синоптик.

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