Следственный комитет отказался финансировать мониторинг Telegram-каналов

Следственные комитет отказался от части финансирования услуг мониторинга Telegram-каналов. Об этом ведомство сообщило на своем канале в Telegram.

»Следственный комитет Российской Федерации отказывается от закупки услуг по мониторингу СМИ, сети Интернет и социальных сетей, в связи с чем соответствующая заявка на сайте zakupki.gov.ru отменена», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет разместил на портале госзакупок тендер за 3,6 млн рублей. на услуги мониторинга Telegram-каналов. Среди них был «Незыгарь», Baza, Mash, 112, Varlamov, «Беспощадный пиарщик», и «Адвокатура.Реалии», а также другие соцсетей за ₽3,6 млн.