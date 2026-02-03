Размер шрифта
«Шаг к победе». В Госдуме оценили возобновление ударов по энергетике Украины

Депутат Колесник: Киев вынудил Москву возобновить удары по энергетике
Sofiia Gatilova/Reuters

Россия была вынуждена возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины, так как Киев не соблюдал условия так называемого «энергетического моратория» и бил по приграничным российским регионам. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Украинская сторона нарушала энергетический мораторий и продолжала наносить удары по российским приграничным регионам. Мы не могли допустить еще больше гибели людей, а потому были вынуждены ответить, чтобы сдержать противника. При этом Москва со своей стороны все требования выполнила. Мы долго терпели и не наносили удары, потому что понимаем, что опосредованно страдает и мирное население. У Украины все так подвязано, что от одних и тех же источников снабжаются и оборонно-промышленный комплекс, и гражданские объекты», — сказал депутат.

По его мнению, нанесение ударов по украинской энергетической инфраструктуре продвигает российские войска ближе к победе.

«Весь военно-промышленный комплекс фактически работает при помощи энергетической инфраструктуры, когда мы бьем по электрическим подстанциям, то замедляем работу ВПК и приближаемся на шаг к победе. В рамках этих действий еще бы хорошо более пристально следить за поставками вооружений из западных стран и разрывать все логистические цепочки», — заключил Колесник.

В ночь на 3 февраля после окончания так называемого «энергетического перемирия» армия России нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране.

Ранее в Госдуме объяснили появление на Западе плана «военного ответа» России.
 
