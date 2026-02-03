Мужчина в Кении стал известным благодаря тому, что помогает раненым птицам, пишет Oddity Central.

В столице Кении Найроби широкую известность получил 27-летний Роджерс Олу Магута. Мужчина известен тем, что ходит по городу с хищными и певчими птицами на голове и плечах, выхаживая раненых особей и возвращая их в дикую природу.

Впервые он привлек внимание СМИ во время масштабных антиправительственных протестов в Найроби. Роджерс присоединился к демонстрантам, и его необычный внешний вид — с птицами разных видов — быстро сделал его заметной фигурой в толпе.

Как рассказал сам мужчина, он с детства увлекался птицами. Роджерс часто посещал национальный парк озера Накуру, известный популяциями фламинго, аистов и хищных птиц. В 2021 году его жизнь изменилась, когда рядом с ним оказался раненый птенец коршуна. Магута поделился с ним едой, полученной в качестве пожертвований, и начал за ним ухаживать.

Со временем к мужчине стали приносить других раненых птиц. Несмотря на отсутствие профессиональной подготовки и постоянного жилья, он выхаживал их и отпускал на волю. Некоторые птицы, по его словам, так и остались рядом с ним.

«Моя роль — помочь птицам и вернуть их в дикую природу», — подчеркнул он.

