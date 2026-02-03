В Кремле высказались о якобы приглашениях Путина на встречу с Эпштейном

Песков: Кремль не получал от Эпштейна никаких предложений о встрече с Путиным

Кремль не получал от американского финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в беседе с RTVI.

Информация о якобы намерении миллиардера встретиться с российским лидером появилась в обнародованных минюстом США документах. Эпштейн несколько раз заявлял о своем желании в переписке с тогдашним генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

«Нет, [не получал предложений]», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли письмо чиновника о связи Трампа с педофилией и «Моссадом».