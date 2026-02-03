Гуф приехал на суд по делу о грабеже в дубленке «Россия»

Рэпер Гуф прибыл на судебное заседание по уголовному делу о грабеже в бане

Российский рэпер Гуф прибыл на судебное заседание по уголовному делу о грабеже в бане. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В суде Гуф появился в дубленке с надписью «Россия» на спине.

Дело против артиста было возбуждено после инцидента, который произошел в октябре 2024 года. Тогда рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон.

Обвиняемым вменили часть 2 статьи 161 УК РФ, предусматривающую ответственность за грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни. Наказание за такое преступление составляет до семи лет лишения свободы.

Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

