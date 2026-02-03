Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон и Ким Кардашьян устроили свидание в Париже

Известный гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и американская телезвезда Ким Кардашьян провели романтическое свидание в Париже. Об этом сообщает издание The US Sun.

Согласно опубликованной информации, Кардашьян приняла участие в рабочем мероприятии по продвижению своего бренда, после чего в закрытом формате провела время с гонщиком. Они остановились в одном из пятизвездочных отелей Парижа. Пара старалась не появляться на публике вместе, чтобы сохранить конфиденциальность.

До прибытия в Париж пара провела выходные в Великобритании, после чего 2 февраля появилась первая информация о том, что Хэмилтон и Кардашьян состоят в отношениях.

Хэмилтон — британский автогонщик команды «Феррари», семикратный чемпион мира, по этому показателю он в 2020-м году повторил рекорд Михаэля Шумахера. Он — первый в истории гонщик Формулы-1, одержавший 100 побед и завоевавший 200 подиумов. За «Феррари» он выступает с 2025 года, до этого он представлял «Макларен-Мерседес» (2007-2012) и «Мерседес» (2013-2024).

