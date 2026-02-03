Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон и Ким Кардашьян устроили свидание в Париже

Гонщик Хэмилтон и телезвезда Ким Кардашьян провели свидание в Париже
Mario Anzuoni/Reuters

Известный гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и американская телезвезда Ким Кардашьян провели романтическое свидание в Париже. Об этом сообщает издание The US Sun.

Согласно опубликованной информации, Кардашьян приняла участие в рабочем мероприятии по продвижению своего бренда, после чего в закрытом формате провела время с гонщиком. Они остановились в одном из пятизвездочных отелей Парижа. Пара старалась не появляться на публике вместе, чтобы сохранить конфиденциальность.

До прибытия в Париж пара провела выходные в Великобритании, после чего 2 февраля появилась первая информация о том, что Хэмилтон и Кардашьян состоят в отношениях.

Хэмилтон — британский автогонщик команды «Феррари», семикратный чемпион мира, по этому показателю он в 2020-м году повторил рекорд Михаэля Шумахера. Он — первый в истории гонщик Формулы-1, одержавший 100 побед и завоевавший 200 подиумов. За «Феррари» он выступает с 2025 года, до этого он представлял «Макларен-Мерседес» (2007-2012) и «Мерседес» (2013-2024).

Ранее в СМИ появилась информация, что Михаэль Шумахер больше не прикован к постели.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!