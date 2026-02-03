Еще один российский регион ограничил продажу алкоголя

Продажу алкоголя в жилых домах Красноярского края ограничат по времени

В Красноярском крае вводятся дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новые правила затронут магазины, расположенные в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях. Для таких торговых точек время продажи алкогольной продукции будет ограничено периодом с 10:00 до 21:00.

Отмечается, что введенные меры начнут действовать с 1 марта 2026 года. Кроме того, региональные власти планируют дальнейшее ужесточение правил торговли алкоголем в летний и осенний периоды.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил о новом законопроекте, который ограничит работу алкомаркетов на федеральном уровне.

В документе дается определение слову «алкомаркет» — это торговый объект, в котором более 50% от общей выручки приходится на спиртные напитки. При этом сам Свинцов назвал подобные магазины «торговыми точками, нацеленными на уничтожение человека», подчеркнув, что в большей степени они «бьют по русским», так как мусульмане алкоголь не употребляют.

С 1 апреля 2024 года в силу вступил закон, который дает регионам РФ право устанавливать требования к продаже медовухи, пива, сидра, а также ограничивать время, когда общепит может торговать алкоголем в многоквартирных домах.

