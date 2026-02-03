Сальдо сообщил о погибших после удара по Новой Каховке

Губернатор Сальдо: при ударе ВСУ по Новой Каховке погибли три человека

Три человека, в том числе сотрудник администрации, погибли в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, обстрел произошел утром 3 февраля. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры, включая многофункциональный центр и продуктовый магазин. В результате атаки есть также раненые, им оказывается медицинская помощь.

Глава региона подчеркнул, что на месте происшествия работают все экстренные и оперативные службы. Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при ракетном обстреле Белгорода пострадала женщина. Чиновник уточнил, что у пострадавшей баротравма и осколочные ранения рук и ног. Ее госпитализировали в белгородскую больницу №2. По словам главы региона, при ракетном обстреле были также повреждены два транспортных средства.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, в результате чего пострадали медработники и пациентка.