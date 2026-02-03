«Превратили в мем»: Юрий Лоза кардинально сменил сферу деятельности

Певец Юрий Лоза решил стать блогером — он начал записывать видеоролики на философские темы, в которых рассуждает о жизни и делится своим опытом. В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил это тем, что столкнулся с давлением в медиа и дезинформацией, на фоне чего решил напрямую общаться с аудиторией о своем творчестве.

«Много вранья пишут обо мне, превращают меня во фрика и сумасшедшего, — пожаловался исполнитель. — По этой причине я открыл свой канал, где в очень доступной и интересной форме рассказываю и о своем творчестве, и о том, какие у меня песни и хиты имеются, помимо «Плота», который уже в мем превратили».

По словам исполнителя, со своими зрителями он старается делиться не только историями о жизни, но и инсайдами о «грязных тайнах мира шоу-бизнеса». Певец отметил, что уже получает от россиян много положительных комментариев. Так, например, в одном из роликов он рассказал, как быстро бросить курить – по словам артиста, многие из попробовавших его метод заявили об успехе.

Лоза добавил, что также будет публиковать на канале свои песни, от которых отказываются радиостанции.

Напомним, до этого Юрий Лоза уже жаловался, что устал от насмешек в свой адрес и слов о том, что он является автором одного хита. Он добавил, что его также начали упрекать в плагиате мелодии и текста песни у группы Styx из их композиции «Boat on the River» – певец назвал это бредом и призвал слушателей, усомнившихся в его репутации, «прочистить уши» и заново сравнить его песню с композицией Styx.

