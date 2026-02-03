Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Москве хирургов бывшей клиники Хайдарова будут судить за смерть продюсера

Хирурги клиники IQ Plastique предстанут перед судом за смерть пациента
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Двое хирургов московской клиники IQ Plastique предстанут перед судом по делу о смерти продюсера Петра Гаврилова после операции по снижению веса. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 46-летнего Ильи Елагина и 30-летнего Тамерлана Кадзаева. Им вменяется часть 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По данным следствия, 35-летний продюсер обратился в клинику с договором на сумму более 300 тыс. рублей для проведения операции по снижению веса. Кадзаев неправомерно заполнил «предоперационный эпикриз» вместо оперирующего врача. Операцию провел Елагин, при этом необходимость вмешательства не была обоснована, а медицинские показания проигнорировали.

Пациенту провели операцию 16 февраля 2024 года и выписали из клиники. 20 февраля мужчина обратился с жалобами на плохое самочувствие, но его оставили под амбулаторным наблюдением. Эксперты пришли к выводу, что врачи среагировали на тревожные симптомы пациента слишком поздно.

После ухудшения состояния 23 февраля Гаврилова перевели в реанимацию другой больницы. Несмотря на помощь, он скончался спустя четыре дня. Следствие пришло к выводу, что именно дефекты в лечении со стороны Елагина и Кадзаева причинили тяжкий вред здоровью пациента. Уголовное дело направили в Савеловский районный суд Москвы.

Ранее врач был осужден за смерть пациента во время операции по увеличению пениса во Франции.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!