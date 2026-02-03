В Москве хирургов бывшей клиники Хайдарова будут судить за смерть продюсера

Двое хирургов московской клиники IQ Plastique предстанут перед судом по делу о смерти продюсера Петра Гаврилова после операции по снижению веса. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 46-летнего Ильи Елагина и 30-летнего Тамерлана Кадзаева. Им вменяется часть 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По данным следствия, 35-летний продюсер обратился в клинику с договором на сумму более 300 тыс. рублей для проведения операции по снижению веса. Кадзаев неправомерно заполнил «предоперационный эпикриз» вместо оперирующего врача. Операцию провел Елагин, при этом необходимость вмешательства не была обоснована, а медицинские показания проигнорировали.

Пациенту провели операцию 16 февраля 2024 года и выписали из клиники. 20 февраля мужчина обратился с жалобами на плохое самочувствие, но его оставили под амбулаторным наблюдением. Эксперты пришли к выводу, что врачи среагировали на тревожные симптомы пациента слишком поздно.

После ухудшения состояния 23 февраля Гаврилова перевели в реанимацию другой больницы. Несмотря на помощь, он скончался спустя четыре дня. Следствие пришло к выводу, что именно дефекты в лечении со стороны Елагина и Кадзаева причинили тяжкий вред здоровью пациента. Уголовное дело направили в Савеловский районный суд Москвы.

Ранее врач был осужден за смерть пациента во время операции по увеличению пениса во Франции.