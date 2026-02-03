Мэр Уфы прибыл в гимназию, в которой произошла стрельба

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл в гимназию № 16, где девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале главы городской администрации.

«По инциденту в гимназии №16, все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно», — написал Мавлиев.

До этого стало известно, что школьник из Уфы ранил учителя, который часто делал ему замечания. В результате инцидента в уфимской гимназии пострадал учитель истории Тамерлан С. Девятиклассник Вадим ранил 56-летнего педагога в глаз, но сам пострадавший уверяет, что чувствует себя нормально.

Инцидент произошел 3 февраля. По данным журналистов, девятиклассник ворвался в школу с оружием — пневматической винтовкой Crosman AK1, из которой выстрелил в преподавателя и трех учеников, после чего взорвал петарду. СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.

Ранее появились кадры с места нападения юноши на школу в Уфе.