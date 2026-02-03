Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и используемым в их интересах объектам энергетики. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, удары также наносились по местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия.

Как заявили в Минобороны, нападение было совершено в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России. Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, дроны.

В военном ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты удалось поразить.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, в Киеве целями стали Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5, в районе объектов начались пожары. Над столицей Украины и в ее области были слышны десятки взрывов.

Частично обесточены оказались Харьков и соседний город Чугуев. Причина — взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». Также SHOT сообщает о прилетах в Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Запорожье и Сумской области.

Telegram-канал Mash уточнил, что удары были нанесены по ТЭЦ-6 и подстанции 440 кВ в Харькове, Приднепровской ТЭС в Днепре, Трипольской ТЭС и подстанции 750 кВ «Киевская» в Киевской области, Дарницкой ТЭЦ в Киеве и подстанции 330 кВ в Одессе.

Ранее в Госдуме объяснили возобновление ударов по энергетике Украины.