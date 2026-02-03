В китайской провинции Цзянсу обрушился мост с людьми

Xinhua: пять человек не выжили при обрушении строящегося моста на востоке Китая

Строящийся мост обрушился в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщает Xinhua.

Трагедия произошла вечером 2 февраля в городе Яньчэн. По данным журналистов, пять человек не выжили.

«Поисково-спасательные работы в основном завершены», — говорится в статье.

15 января в Тарусском муниципальном округе Калужской области обрушился пешеходный подвесной мост. Глава округа Михаил Голубев в социальных сетях опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как рухнула переправа. В результате инцидента никто не пострадал. Чиновник подчеркнул, что подрядчику немедленно предъявили требования о восстановлении объекта в рамках гарантийных обязательств.

В августе прошлого года на Набережной улице в городе Алушта, расположенном в Крыму, обрушился причал «Маяк». В тот момент на объекте находились четыре рыбака, никто из них не пострадал — людей оперативно эвакуировали. Комментируя ситуацию, в прокуратуре республики заявили о начале проверки. Специалисты должны были установить все обстоятельства случившегося, а также вынести вердикт по вопросу содержания причала.

Ранее в Республике Алтай обрушился автомобильный мост.