В Подмосковье ребенок ударился головой о порог в квартире и не выжил

РЕН ТВ: в Подмосковье ребенок не выжил после удара головой о порог

Четырехлетняя девочка из Подмосковья серьезно пострадала во время падения дома, ее не спасли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире одного из домов в Одинцово. Как рассказала мать, ребенок бегал по комнатам, но в какой-то момент споткнулся. В результате девочка сильно ударилась головой и шеей о порог.

По данным издания, несовершеннолетняя несколько раз подвергалась избиению со стороны отца. Соответствующие травмы на ее коже обнаружили специалисты.

До этого подобный инцидент произошел в Новосибирске, когда мужчина и женщина остались присматривать за детьми знакомой. Предположив, что в одном из них, девятилетней девочке, живет «сущность», пара стала истязать ее.

Так, несовершеннолетнюю лишали еды, избивали крапивой или прутом. Все происходящее снимали на камеру. После этого пострадавшая попала в больницу, но спасти ее медики не смогли.

Ранее Южно-Сахалинске приемная мать избила пятилетнюю дочь до комы.