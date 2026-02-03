Размер шрифта
Маск считает, что в США началась новая гражданская война

Маск согласился с тем, что в США началась «Гражданская война 2.0»
Antranik Tavitian/Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что вторая гражданская война в США уже началась. Об этом он написал в соцсети X.

Маск прокомментировал публикацию пользователя ZeroHedge, который призвал американцев признать начало «Гражданской войны 2.0» из-за протестов против Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

«Кажется, так и есть», — написал предприниматель.

В январе 2026 года в разных городах США начались массовые протесты из-за действий Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на фоне ужесточения миграционной политики.

24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп приказал федералам не помогать демократическим штатам с протестами.
 
