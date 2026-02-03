В Раде захотели «воевать» с Россией несмотря на возможные договоренности

Состояние войны Украины с Россией «будет юридически существовать» до тех пор, пока территории находятся под контролем Москвы, несмотря на возможные договоренности. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко в интервью изданию «Укринформ».

«То есть, даже если будет заключена договоренность о прекращении огня, это не повлияет на то, что юридически состояние войны будет продолжаться. Почему? Потому что временная военная оккупация части территории другого государства – это продолжительное международное преступление», — сказал Мережко.

По его словам, это состояние будет продолжаться, пока Украина «не освободит всю нашу территорию». Парламентарий призвал разделять «состояние войны» и «режим прекращения огня». В качестве примера он привел ситуацию между Северной и Южной Кореями.

До этого Мережко призывал не соглашаться «на позорные компромиссы» и настраиваться на победу, однако возвращение территорий «может занять некоторое время». По его словам, для Украины главное – не слушать никого, кто хочет ее слома и соглашения «на какие-то позорные компромиссы». Нардеп предостерег от сценария, в котором Киев отказывается от борьбы.

Ранее на Украине назвали возврат всех территорий единственным путем к миру.