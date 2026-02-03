Размер шрифта
Стало известно о проекте ограничений по вывозу наличных из России

Интерфакс: при вывозе рублей на $10 тыс. придется назвать источник происхождения
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

При вывозе с территории России наличных рублей, равных сумме более $10 тыс., в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физическим лицам придется уведомлять таможню об источнике происхождения денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект президентского указа.

Президент России Владимир Путин 1 сентября 2026 года введет указ, ограничивающий вывоз наличных рублей и золота в слитках весом от 100 г, говорится в сообщении.

В случае с российской валютой предлагается запретить вывоз наличных в страны ЕАЭС на указанную сумму. При вывозе через международные аэропорты России необходимо будет уведомить таможенные органы.

Потребуется указать не только сумму, но и то, откуда появились эти деньги и для чего они нужны. Если сумма превышает эквивалент $100 тыс., понадобятся также документы, подтверждающие происхождение средств.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ограничение коснется только слитков золота от 100 граммов и сумм, превышающих $100 тыс.

Ранее обсуждалось ограничение вывоза золотых слитков весом до 100 г для физических лиц.
 
