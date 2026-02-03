Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

«Результат был ожидаем»: тренер о невыходе российской велогонщицы в полуфинал спринта на ЧЕ

Тренер Хозов назвал ожидаемым результат россиянки Бурлаковой на ЧЕ в спринте
Яна Бурлакова (Тыщенко)/VK

Тренер сборной России Владимир Хозов рассказал «Газете.Ru», что результат велогонщицы Яны Бурлаковой в спринте на чемпионате Европы был ожидаем.

В спринте на 200 метров российская спортсменка не смогла преодолеть четвертьфинал и осталась без шансов побороться за медаль в дисциплине.

«Результат Яны был ожидаем. После чемпионата мира не получилось полноценно отработать, поэтому физическая форма не стопроцентная. Но, думаю, будет набирать форму по сезону. Проблемы, которые были, все устранили», — отметил специалист.

Европейское первенство проходит в турецком городе Конье с 1 по 5 февраля.

Бурлакова является чемпионкой Европы 2025 года в личном спринте и чемпионкой мира 2024 года в гите на 500 метров. Также она серебряная и бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в командном спринте и в кейрине, трехкратная бронзовая медалистка чемпионата Европы 2021 года в дисциплинах: кейрин, гит с места на 500 м и командном спринте. Бурлакова была признана заслуженным мастером спорта России в 2022 году.

Ранее российские гонщики выиграли международные соревнования по велокроссу.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!