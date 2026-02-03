«Результат был ожидаем»: тренер о невыходе российской велогонщицы в полуфинал спринта на ЧЕ

Тренер сборной России Владимир Хозов рассказал «Газете.Ru», что результат велогонщицы Яны Бурлаковой в спринте на чемпионате Европы был ожидаем.

В спринте на 200 метров российская спортсменка не смогла преодолеть четвертьфинал и осталась без шансов побороться за медаль в дисциплине.

«Результат Яны был ожидаем. После чемпионата мира не получилось полноценно отработать, поэтому физическая форма не стопроцентная. Но, думаю, будет набирать форму по сезону. Проблемы, которые были, все устранили», — отметил специалист.

Европейское первенство проходит в турецком городе Конье с 1 по 5 февраля.

Бурлакова является чемпионкой Европы 2025 года в личном спринте и чемпионкой мира 2024 года в гите на 500 метров. Также она серебряная и бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в командном спринте и в кейрине, трехкратная бронзовая медалистка чемпионата Европы 2021 года в дисциплинах: кейрин, гит с места на 500 м и командном спринте. Бурлакова была признана заслуженным мастером спорта России в 2022 году.

Ранее российские гонщики выиграли международные соревнования по велокроссу.