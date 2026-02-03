Убитый в Петербурге мальчик мог шантажировать подозреваемого по указке родителей

Правоохранители не исключают, что родители могли заставить убитого в Петербурге мальчика шантажировать подозреваемого. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 38-летний фигурант разбирательства изначально сделал девятилетнему мальчику непристойное предложение, за выполнение его просьбы обещал заплатить пять тысяч рублей. Ребенок якобы отказался и рассказал о ситуации родителям.

«Они, якобы, и придумали схему и шантажом, чтобы получить легкие полмиллиона рублей», – сообщается в публикации.

Якобы только после этого требования мужчина решился на убийство. Мальчика он заметил около местного торгового центра, где тот «подрабатывал», протирая фары машинам.

Несовершеннолетний пропал 30 января. Он встретился с неизвестным мужчиной, к которому сел в машину. Спустя несколько дней тело ребенка нашли в одном из водоемов Ленобласти. Сам подозреваемый признался в содеянном и заявил, что хотел сдаться в полицию.

Ранее мать убитого в Петербурге мальчика рассказала о поведении сына перед произошедшим.