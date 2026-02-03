Стало известно, какое оружие имел при себе напавший на гимназию в Уфе

Глава Башкирии: у напавшего на школу в Уфе был детский автомат и нож

Напавший на гимназию №16 в Уфе девятиклассник имел при себе детский пластиковый автомат и металлический нож, на который сработала рамка металлодетектора. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передает ТАСС.

«У него был детский автомат, он продается и в спортивном магазине, и в детских магазинах. Он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика. Ущерба он причинить не может», — сказал он.

По словам Хабирова, оружие выполнено из пластика, поэтому металлодетектор на него не сработал. При этом глава региона отметил, что у напавшего также был с собой металлический нож, на который металлодетектор среагировал.

Отмечается, что гимназия приостановила работу во вторник после инцидента. В среду во всех классах планируется провести собрания, чтобы успокоить детей, подчеркнул глава Башкирии.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», в квартире девятиклассника в настоящий момент проходят обыски. Его старший брат рассказал, что семья не знала о планах подростка.

Инцидент произошел во время урока в одной из гимназий Уфы. По данным МВД, в ходе нападения мальчик выстрелил в учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду.

Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.

Ранее омбудсмен рассказала о семье стрелявшего в гимназии в Уфе.