Появились кадры задержания напавшего на гимназию в Уфе подростка

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись задержания девятиклассника Вадима, напавшего на гимназию №16 в Уфе.

На кадрах видно, как подростка выводят из здания учебного заведения сотрудники Росгвардии и полиции. Школьник находится под охраной силовиков.

Напавшего с пневматическим автоматом девятиклассника задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии.

Инцидент произошел утром 3 февраля во время урока в одной из гимназий Уфы. По данным СМИ, девятиклассник ворвался в школу с оружием. Во время нападения мальчик выстрелил в учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причины такого поступка. Известно, что юноша недавно перевелся в эту школу и у него сразу не заладились отношения с одноклассниками и учителями.

Ранее в Подмосковье школьник напал на школу.