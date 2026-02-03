Размер шрифта
Депутат заявил о попытках ЕС помешать наблюдению за выборами в Госдуму

Пискарев: попытки дискредитации выборов в Госдуму со стороны Запада усилятся
Нина Зотина/РИА Новости

Евросоюз начал кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Госдуму РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Евросоюз начал кампанию по воспрепятствованию независимому международному наблюдению за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму», — отметил он.

По словам Пискарева, Запад пытается через сеть подконтрольных ему организаций оказать давление на политиков, готовых сотрудничать с Москвой. В качестве примера он привел «Европейскую платформу за демократические выборы» (EPDE), которая обратилась к мировым СМИ и политическим партиям с заявлением о несоответствии предстоящих думских выборов в России западным стандартам и призвала проигнорировать предложение РФ стать наблюдателями, назвав его «фейковым».

Пискарев полагает, что политическое давление, в том числе попытки дискредитации, угрозы и травля в СМИ, становятся регулярными в отношении приглашаемых для наблюдения за выборами экспертов и, вероятнее всего, будут только усиливаться.

Выборы депутатов Государственной думы России состоятся 20 сентября 2026 года. Как уточнили в ЦИК, предварительно, в 7 регионах граждане будут выбирать высших должностных лиц субъектов РФ, а в 39 – обновится состав региональных парламентов.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают использование нейросетей на выборах.
 
