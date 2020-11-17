Мишустин дал поручения по борьбе с коронавирусом в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать работу по снижению уровня распространения коронавируса SARS-CoV-2 в регионах страны. Об этом сообщается на сайте правительства.

Соответствующее заявление он сделал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Так, Минздраву и Минпромторгу поручено организовать работу по созданию дополнительных резервов лекарств сроком до 23 ноября.

Кроме того, премьер-министр обязал глав регионов следить за обеспечением санитарных требований, а также полагаться на мнения главных санитарных врачей на местах при принятии решений о введении или снятии ограничительных мер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Особенности иммунитета: чем опасна легкая форма COVID-19

— Власти Москвы рассказали о выявленных нарушениях режима изоляции среди граждан с COVID

— В Москве скончались свыше 8 тыс. пациентов с COVID-19 за время пандемии