Лукашенко потребовал «не превращать Минск в кладбище»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам внешней политики, на котором призвал «навести порядок в Минске». Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что в столице следует ликвидировать стихийные мемориалы «под видом кладбищ», которые были организованы гражданами в память о погибших в ходе протестных акций в стране.

«Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет», — подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, такие мемориалы негативно воздействуют на психологическое настроение населения, которое также усугубляется «паникой от пандемии» коронавируса SARS-CoV-2.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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