Глава милиции Минска заявил, что во дворах города «никто ни с кем церемониться не будет»

Глава милиции Минска Михаил Гриб обратился к белорусской оппозиции с заявлением, что в процессе наведения порядка во время протестов «никто ни с кем церемониться не будет». Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуации в минских дворах, в ходе совещания в мэрии города.

«Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях. Делают красиво, достойно. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь», — сказал Гриб.

Происходящее он оценил как «вакханалию», которую следует «прекращать», поскольку «народ возмущается». В связи с этим глава милиции обратился к гражданам с предупреждением, что «никто ни с кем церемониться не будет».

Гриб заключил, что коммунальщики будут проводить необходимые работы под присмотром сотрудников милиции, а вмешательство в их службу может привести к административной и уголовной ответственности.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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