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На Украине мужчина напал с ножом на военкома

ВСУ: в Синельниково мужчина ударил ножом военкома при исполнении обязанностей

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Gottfried Czepluch/Global Look Press

На Украине мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в городе Синельниково Днепропетровской области во время мобилизационных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по оповещению военнообязанных, гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта ВСУ», — следует из сообщения ведомства.

По информации пресс-службы, военком получил ранение руки, ему была оказана медицинская помощь. Нападавший уже задержан полицией, по факту произошедшего начато уголовное производство.

При этом в Сухопутных силах уверены, что украинец совершил нападение под влиянием информационной кампании, целью которой была дискредитация ВСУ.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, ужесточающий правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки.

Ранее запорожского военкома обвинили в незаконном изъятии автомобилей.

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